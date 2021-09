Coronavirus, in crescita le vaccinazioni in provincia di Agrigento

Il trend dei contagi, anche per la provincia di Agrigento, continua a rimanere basso: ieri il ministero della Salute conteggiava 19 nuovi positivi, l’Asp – per il giorno precedente, ma il bollettino è stato diramato ieri mattina –ne registrava 28. Mentre i guariti, nell’arco di 24 ore, sono stati 100, ci sono stati due ricoveri in terapia intensiva.

«La situazione è migliorata – ha confermato ieri il commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia - ma vorrei attendere l’inizio a pieno delle scuole, ho un po' di paura ad essere pienamente ottimista. Fra 15 giorni vedremo l’evoluzione. Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, i numeri sono tali da poter fare respirare gli operatori sanitari dopo un luglio ed agosto che sono stati terribili. Sul “fronte” delle

vaccinazioni, dopo la flessione di agosto, stiamo raggiungendo le 2 mila somministrazioni al giorno. Non sono le 5 mila del passato, ma è

un dato positivo».

