Agrigento, il primo giorno di scuola nell’era della pandemia

Al via il nuovo anno scolastico nell’era della pandemia ad Agrigento. Ieri tutti gli studenti di ogni ordine e grado sono tornati tra i banchi di scuola. In presenza. Seguendo le norme di contenimento della pandemia. In molti istituti è stata una giornata di grande festa: accoglienza, musica, esibizioni. Rivedersi e riabbracciarsi, seppur simbolicamente, tra compagni di classe e con gli insegnati è stata una grande emozione.

Il sindaco Francesco Miccichè ieri ha visitato la sede centrale dell’Istituto Montalcini. A tutti gli studenti agrigentini, però il primo cittadino ha rivolto un messaggio. «Si riparte in sicurezza - dice il sindaco - agli alunni, insegnanti e personale scolastico che cominciano questo nuovo percorso, e a quelli che hanno già iniziato nei giorni scorsi, auguro di potere svolgere serenamente le attività didattiche, recuperando i rapporti sociali e umani che il Covid ha fatto venire meno». Sulla stessa lunghezza d’onda il dirigente.

«Auguro un sereno anno scolastico – dice Luigi Costanza – in presenza, perché la scuola rappresenta le fondamenta della società. Noi proponiamo ai nostri alunni le migliori offerte formative, non tralasciando i valori etici, la legalità ed il rispetto delle persone».

L'articolo di Giovanna Neri nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia