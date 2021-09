Coronavirus, calano i casi di positivi nel Comune di Ribera

Calano i contagi di Coronavirus nel comune di Ribera. Dal 9 settembre ad oggi sono state comunicate 22 guarigioni e nessun nuovo caso di positività. Lo fa sapere l'ufficio del sindaco in una nota.

I cittadini di Ribera positivi al Covid sono adesso 36 a fronte degli oltre 50 segnalati nei giorni scorsi. Secondo i dati riportati nella nota, 22 persone sono in isolamento perché positivi, altre 8 risultano in quarantena dopo contatto stretto con soggetti positivi.

"Si inizia a tirare un sospiro di sollievo anche se non bisogna abbassare la guardia - si legge nella nota -, per questo si invitano tutti i cittadini alla prudenza ed è opportuno che, chi ancora non lo ha fatto, si vaccini in modo da difendersi e difendere gli altri, dall’infezione da Coronavirus e contribuire a ridurre il rischio che la pandemia continui a diffondersi ancora nei prossimi mesi. Ancora una volta quindi, si ricorda che è possibile sottoporsi alla vaccinazione presso l’ospedale di Ribera, tutti i giorni, senza alcuna prenotazione fino al 14 settembre. In conclusione, si raccomanda sempre a i cittadini di mantenere tutte le misure di riduzione del rischio contagio (distanziamento, uso delle mascherine, igiene delle mani) anche se vaccinati, in particolar modo, per tutelare i bambini sotto i 12 anni che non potendo essere coperti dalla vaccinazione, sono più esposti al rischio di contagio".

