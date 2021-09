Agrigento, l'hub vaccinale del centro diventa postazione fissa

L’Hub vaccinale allestito nel chiosco di Porta di Ponte mette le radici e diventa una postazione fissa nel centro città.

All’interno della struttura è presente una equipe dell’Hub del Palacongressi, composta da medici, infermieri, personale amministrativo e professionisti, che offre informazioni ed effettua le vaccinazioni. Dopo le inoculazioni straordinarie nei fine settimana, il centro vaccini resterà aperto sette giorni su sette, dalle ore 9, alle 22. Un servizio aggiuntivo per avvicinare gli abitanti del centro cittadino, ma anche per invogliare i giovani e i frequentatori dei luoghi della movida. A darne notizia è il direttore dell’Hub del Palacongressi, Calogero Collura, promotore dell’iniziativa «l’Hub a casa tua».

«In accordo con il Comune – spiega Collura –abbiamo deciso di rendere continuo il servizio di vaccinazione di via Atenea. Un modo per raggiungere le persone vicino casa. Non ci fermiamo. L’Hub del Palacongressi – aggiunge Collura – ha cambiato il suo modus operandi, decidendo di operare in maniera dinamica. Abbiamo approcciato un metodo che ci porta sul territorio per colmare dubbi e difficoltà delle persone. Il vaccino è l’unica arma per arrestare il virus».

