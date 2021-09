Agrigento, sorpreso con del rame appena rubato in un cantiere tenta la fuga: arrestato

Ha sottratto del materiale in rame presente in un cantiere ed è scappato non appena ha visto una pattuglia dei carabinieri. È accaduto al Villaggio Mosè, ad Agrigento. Il giovane ha prima rubato il materiale in un edificio di via Eraclito, poi se l'è data a gambe a bordo del suo scooter.

Dopo uno spericolato inseguimento, l'uomo è stato raggiunto nei pressi della sua abitazione: qui è stato definitivamente bloccato. Nel corso della perquisizione personale sono stati rinvenuti anche attrezzi utilizzati per il furto.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di Convalida. La refurtiva è stata riconsegnata all’avente diritto.

© Riproduzione riservata