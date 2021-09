Raffadali, centro storico a rischio dissesto idrogeologico: via ai lavori di consolidamento

Contro il dissesto idrogeologico a Raffadali via ai lavori a difesa del centro abitato.

I lavori coinvolgono un'area argillosa e inutilizzata di circa sette ettari, e spesso interessata da movimenti franosi. Un instabilità a ridosso del centro storico del paese. Risultato: case e infrastrutture rischiano di essere trascinate a valle.

Ecco che si è data una accelerata ai lavori, aggiudicando l'appalto. Le opere di consolidamento consistono in palificate, muri di contenimento, gabbionate e sistemi di drenaggio. Lavori che saranno eseguiti dalla Sif di Maletto per un budget di 4 milioni di euro.

Si sblocca dunque una grande opera di messa in sicurezza, progettata dal Comune nel lontano 1988 ma mai messa in atto per via di vari intoppi burocratici.

