A fuoco l'auto di una impiegata a Licata: si segue la pista del dolo

Brucia l’auto, una Renault Megane, di proprietà di una impiegata quarantenne. È accaduto nella tarda serata di martedì in via Venezuela a Licata. A circoscrivere prima e spegnere dopo le fiamme

ci hanno pensato i pompieri del distaccamento cittadino.

In via Venezuela, per ore ed ore, anche i poliziotti del commissariato che, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno avviato le indagini per provare a fare chiarezza su cosa abbia innescato la scintilla iniziale.

Le cause del rogo non sono chiare. Tutto dovrà ancora essere accertato e servirà del tempo per poter stabilire se il rogo sia di matrice dolosa, che resta comunque sempre una delle ipotesi investigative principali, o accidentale.

