Lampedusa, sequestrate due maxi discariche abusive di rifiuti

Rifiuti di ogni genere abbandonati in zone protette da vincolo paesaggistico, a Lampedusa sono state sequestrate due discariche abusive, una in Contrada Punta Alaimo e una in Contrada Taccio Vecchio.

I carabinieri del Centro Anticrimine Natura insieme ai colleghi della Stazione di Lampedusa, hanno proceduto, nella giornata del 5 settembre, al sequestro di due discariche abusive. L’attività di classificazione dei rifiuti è stata supportata da personale dell’ARPA Sicilia sede di Agrigento.

Nelle vaste aree, sono stati trovati rifiuti di ogni genere, tra cui anche rifiuti pericolosi e speciali. Le ipotesi di reato segnalate alla Procura della Repubblica di Agrigento riguardano reati ambientali, abbandono di rifiuti pericolosi, distruzione e deturpamento di bellezze naturali e traffico illecito di rifiuti.

L’area di Contrada Punta Alaimo si estende per circa 2500 mq. Si tratta inoltre di un agro sottoposto a protezione speciale di conservazione per vincolo paesaggistico “Arcipelago delle Pelagie- isola di Lampedusa e Lampione”. La seconda discarica interessa un’area di circa 500 mq ricadente in Contrada Taccio Vecchio, all’interno del comprensorio dell’ex discarica comunale, anch’essa sottoposta a vincolo di protezione speciale di conservazione “Isola di Lampedusa e Lampione”.

