Incidente sulla statale 115 all'altezza di Licata, coinvolti un veicolo e un ciclista

Incidente sulla strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula", all'altezza di Licata, al km 223, in provincia di Agrigento. Un tratto della strada è stato chiuso al traffico per due ore circa in entrambe le direzioni.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti un veicolo e un ciclista. Il traffico è stato dunque deviato. Sono in corso accertamenti. Il personale Anas, presente sul posto per garantire la sicurezza della viabilità, ha ripristinato la circolazione nel giro di poche ore.

