Covid, assembramenti nei locali della movida ad Agrigento: 3 attività sospese

Stretta sui controlli per il rispetto delle misure anti Covid ad Agrigento, dove la notte scorsa 3 attività commerciali del centro storico sono state sospese perché frequentate da giovani avventori che hanno affollato i locali della movida.

L'aumento dei contagi di Coronavirus e il conseguente passaggio della Sicilia in zona gialla hanno portato ad aumentare la vigilanza sul rispetto della normativa anti-contagio, per evitare assembramenti nei pressi degli esercizi commerciali e verificare il rispetto dei dispositivi di protezione individuali.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno proceduto alla sospensione provvisoria di 5 giorni dell’attività del Mojo, Bar Athenea e Ciaula per assembramenti non regolarizzati. Sono stati sanzionati anche 20 avventori perché non indossavano le prescritte mascherine. Chiusura anche per il bar Girasole – Cantunera e Caffè San Pietro ad opera della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

I controlli sono stati eseguiti da una task force, composta da personale della Questura, della Compagnia Carabinieri di Agrigento, del Comando della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. La Prefettura valuterà e disporrà i giorni di chiusura effettiva delle varie attività in base alle recidiva o meno.

