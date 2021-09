Rubano un cellulare a Montevago, denunciati due conviventi palermitani

Denunciati dai carabinieri due conviventi accusati di aver rubato un telefono cellulare, dal valore di circa 400 euro. Entrati in un negozio a Montevago, i due hanno finto di voler cambiare un telefono acquistato un mese prima. Convinti di non essere notati, si sono dunque impossessati del telefono - modello Samsung A8 - direttamente dalla vetrina. Fuggiti in auto, sono stati rintracciati grazie al numero di targa che il proprietario del negozio ha fatto in tempo a segnare.

I due conviventi sono una casalinga originaria del Palermitano di 40 anni ma residente a Menfi. Il compagno è un pensionato di 70 anni, anche lui palermitano. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

