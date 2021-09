Pompiere e migrante salvano bagnante a San Leone, chiesta onorificenza

Voto di compiacimento - atto propedeutico alla richiesta di alta onorificenza alla Prefettura di Agrigento - per il capo reparto del comando provinciale dei pompieri Antonio Piazza. A firmarlo è stato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento Giuseppe Merendino "per lo straordinario comportamento nel salvataggio di un uomo in procinto di affogare, assieme all'immigrato del Camerun: Ebai Chu Benjamin Ebaijuyuk, davanti la spiaggia di San Leone".

È accaduto tutto lo scorso 18 agosto. Sia il capo reparto dei pompieri, libero dal servizio, che il giovane immigrato, ospite di una comunità d'accoglienza della città, si sono prodigati, a rischio della loro vita, per portare in salvo un sessantenne.

