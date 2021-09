«Ho visitato il cantiere qualche giorno fa. I lavori sono in una fase molto avanzata. Mi è stato riferito dal direttore dei lavori e dell’Iacp che le opere saranno completate tra fine ottobre e la prima metà di novembre. In ogni caso, entro l’anno tutto dovrà essere completato e gli assegnatari entreranno in quelle case».

Lo ha detto il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, con riferimento ai 60 alloggi popolari di Largo Martiri di via Fani. Il completamento delle opere era previsto già da mesi, ma si è reso necessario un ulteriore lasso di tempo e si è valutata anche l’ipotesi di approvazione di una perizia di variante.

Il via libera alla ripresa dei lavori di largo Martiri di via Fani era arrivato dopo la prima fase, quella demolizione, a seguito dell’intervento del Genio civile di Agrigento che ha rimosso la prescrizione che aveva dato a proposito dei terreni di fondazione.

