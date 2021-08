Rubano la borsa ad una ragazza a San Leone, denunciati due giovani

Due giovani agrigentini di 22 anni sono stati denunciati a piede libero per aver rubato la borsa ad una ragazza. La denuncia del furto è arrivata ai carabinieri il 24 agosto da parte della vittima, una giovane di 21 anni, che si trovava al locale La Perla di San Leone quando le hanno rubato la borsa, all’interno della quale aveva il portafoglio, documenti personali e il telefono cellulare.

I carabinieri della stazione di Villaseta hanno avviato immediatamente le ricerche e grazie alle immagini di videosorveglianza del locale sono riusciti a risalire ai responsabili del furto in breve tempo. Da quanto appreso i due denunciati hanno approfittato di un momento di distrazione delle ragazza per sottrarle la borsa e allontanarsi in fretta dal locale.

A carico dei due ragazzi, in data 27 agosto, è stata depositata informativa di reato presso la Procura della Repubblica di Agrigento, che valuterà le rispettive responsabilità in relazione all’ipotesi di furto aggravato in concorso. Le indagini proseguono per la ricerca della refurtiva.

© Riproduzione riservata