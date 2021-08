Blitz a Ribera, un quartiere in mano ai pusher: 7 arresti in via Tevere

I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento hanno disarticolato una piazza di spaccio di droga in cui operavano cittadini extracomunitari che si erano impadroniti di un intero quartiere di Ribera, utilizzandolo come base operativa per l’attività di spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

Quaranta Carabinieri della Compagnia di Sciacca, con il supporto di militari della Compagnia Carabinieri di Intervento Operativo di Palermo e di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Palermo, hanno disarticolato una vera e propria piazza di spaccio di stupefacenti attivata da un gruppo di tunisini che, approfittando anche delle misure di contenimento imposte nei mesi scorsi per l'emergenza Covid, si era impadronito dell’intero quartiere ormai disabitato di Via Tevere, adibendolo ad un vera e propria base operativa e logistica per il traffico degli stupefacenti.

Gli spacciatori avevano eretto la zona a loro roccaforte e il continuo viavai di acquirenti non è sfuggito ai carabinieri di Ribera, che a partire dallo scorso mese di marzo hanno eseguito numerosi appostamenti, anche attraverso l'uso di telecamere e immagini video, che hanno consentito di documentare il profondo stato di degrado e illegalità diffusa in cui versava l’intero quartiere.

Sono stati documentati centinaia episodi di spaccio di cocaina, hashish e marijuana avvenuti nonostante le restrizioni imposte dalle misure “anti Covid”. Le indagini dell'operazione denominata "Drive In" hanno permesso di identificare gli spacciatori, definendo il ruolo di ciascuno. I militari hanno eseguito 7 arresti (in carcere) ed una ordinanza di divieto di dimora nel Comune di Ribera. Si tratta di soggetti di origine tunisina tra i 40 ed i 23 anni senza fissa dimora e la maggior parte già con precedenti penali. Sono finiti in carcere: Ben Hadji Ahmed Heidi, 38 anni; Ghazel Mohammed, di 28 anni, Essid Yosri di 24 anni, Mechri Salem, 28 anni, Mahjoub Aymen, 28 anni e Haj Hassen Lofti, 25 anni. Mentre Ben Amer Rafek ì, 23 anni, è stato sottoposto al divieto di dimora nel comune di Ribera.

Sono attualmente da ricercare altri 4 connazionali degli indagati destinatari di analoga misura.

Sequestrati diversi quantitativi di droga. Sequestrati 20 gr. di cocaina, 50 gr. di hashish e 50 gr. di marijuana oltre alla somma complessiva di circa 2000 euro ritenuta il provento dell’attività di spaccio, mentre circa 30 persone sono state segnalate amministrativamente quali assuntori di stupefacente. Tra questi ultimi, anche minori, che spesso si intrattenevano in zona anche per consumare droga e assumere alcol.

Gli indagati si trovano rinchiusi nei carceri di Agrigento e Caltanissetta, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I provvedimenti di cattura sono stati emessi dal Tribunale di Sciacca, su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha condiviso pienamente le risultanze investigative scaturite dall’attività di indagine denominata convenzionalmente DRIVE IN condotta dai militari dell’Arma.

