Aragona, strofinacci vicino ai fornelli e scoppia incendio in cucina: salvata coppia di anziani

Paura nel pomeriggio di ieri per una coppia di anziani di Aragona. I vigili del fuoco di Agrigento insieme ai carabinieri della stazione locale sono intervenuti in una casa di via Nazareno in cui era divampato un incendio.

Si tratta dell’abitazione di una coppia di anziani coniugi di 93 e 88 anni. A quanto pare l’incendio è divampato a causa di alcuni strofinacci lasciati inavvertitamente accanto ai fornelli accesi. I carabinieri e i pompieri intervenuti hanno presto messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non ci sono stati feriti e le fiamme non sono andare oltre alla zona della cucina, rovinando alcuni mobili.

© Riproduzione riservata