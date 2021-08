Controlli straordinari a Canicattì, sanzioni e denunce nel weekend

Stretta sui controlli del territorio a Canicattì. Nel weekend sono state elevate sanzioni per oltre 200 euro, un giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sono stati proposti tre fogli di via obbligatorio per tre siracusani.

Nel fine settimana appena trascorso, del 21 e 22 agosto, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Canicattì, insieme ai colleghi della stazione locale, hanno eseguito controlli straordinari del territorio.

Ritiro immediato della patente per un cittadino di origine romena di 25 anni, residente a Cattolica Eraclea, che è stato denunciato a piede libero perché l’alcool test ha rilevato un tasso alcolemico nel sangue ben superiore alla soglia massima consentita. Sono stati inoltre proposti per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Canicattì tre soggetti, residenti nella provincia di Siracusa, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, che con fare sospetto si aggiravano per le vie del centro.

Nel corso del servizio sono state identificate oltre 70 persone, sono state controllate circa 53 auto tra cui 25 conducenti sono stati sottoposti ad accertamento dell’alcool test. Elevate sanzioni per contravvenzioni al Codice della strada per oltre 200,00.

