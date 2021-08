Covid Agrigento, c'è un alto numero di positivi a Favara e Canicattì. I contagi in provincia scendono

Ancora morti. Non passa un giorno ormai senza che, nell’Agrigentino, non si registrino uno o più decessi di persone che hanno contratto il Covid. Un'altra vittima ieri, l’impiegato comunale di Agrigento, residente a Raffadali, dopo i due morti di Canicattì, dove si è arrivati a 33 decessi da quando è scoppiata la pandemia, e di Sambuca di Sicilia, dove i decessi sono stati 22. Sul bollettino dell’Asp di Agrigento si è giunti ad un totale di 293 vittime.

Secondo il ministero della Salute, per la provincia, ieri, ci sono stati 91 nuovi contagi, 6 in meno del giorno prima. Un dato quindi ulteriormente in calo, dato che solo due giorni fa i casi erano molto al di sopra di quota 100. Il totale dei positivi dell'inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, è salito così al 15.361.

Preoccupano al momento due paesi, Favara e Canicattì. Nel primo i positivi sono 320, nel secondo 285. Il capoluogo Agrigento è a quota 192.

