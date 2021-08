Vaccini, il sindaco di Sciacca: "Da noi la copertura è all'84 per cento"

"La copertura vaccinale della nostra città all’84%, che ci vede tra i comuni più virtuosi della provincia di Agrigento, è una realtà di fronte alla quale non posso che esprimere soddisfazione e gratitudine ai concittadini per avere compreso l’importanza di una battaglia necessaria e fondamentale nei confronti del Covid". Lo dice il sindaco di Sciacca Francesca Valenti.

"La disponibilità nella nostra città di un hub vaccinale perfettamente organizzato - aggiunge - si è rivelata fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo. Purtroppo però gli sforzi di tanti di noi rischiano di rivelarsi insufficienti, perché la Sicilia continua ad essere tra le regioni italiane col più alto numero di nuovi contagiati e con una tendenza preoccupante di ricoveri e di deceduti. Per quanto ci riguarda, la città di Sciacca è chiamata a confermarsi esempio di riscatto contro una pandemia che ci ha tolto tanto, e che dobbiamo fermare per riconquistare la libertà di cui tutti abbiamo bisogno".

© Riproduzione riservata