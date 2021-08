Incidente ad Agrigento, un morto nello scontro fra scooter: altri 2 feriti, uno grave

Un cinquantenne di Agrigento, Michele Terrasi, ha perso la vita nella tarda serata di ieri a causa in un incidente stradale verificatosi in contrada Maddalusa. Altre due persone, una delle quali sembrerebbe essere in gravissime condizioni, sono rimaste ferite e sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale «San Giovanni di Dio».

Sul posto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento e i vigili del fuoco. L'incidente, un frontale fra due scooter, si è verificato lungo la statale 640.

Stando alle ricostruzioni, uno dei due scooter dopo l’impatto frontale è finito sotto un’autovettura. Il cinquantenne ha perso la vita sul colpo. Altri due agrigentini, fra cui un trentenne: trasportato sulla Honda Sh, sono rimasti feriti e uno sarebbe in gravissime condizioni. Coinvolte anche due autovetture.

