Dramma a Sciacca, medico in pensione muore in spiaggia dopo un malore

Un medico settantenne in pensione è morto nel pomeriggio in spiaggia per un malore, a Sciacca, in provincia di Agrigento. Il dramma si consumato nella spiaggia di San Marco. Le condizioni dell’uomo sono apparse gravi già al momento del malore avvenuto dopo un breve bagno.

Alcuni medici che si trovavano in spiaggia hanno tentato di fare gli interventi di primo soccorso. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che avrebbe però avuto problemi nell’accedere al punto dove si trovava il bagnante per il traffico caotico che si registra in questo periodo. I medici hanno tentato di strapparlo alla morte ma non c 'è stato nulla da fare.

