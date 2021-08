Lite per un affitto a Licata: colpi di pistola contro l’abitazione di un commerciante, scatta un arresto

È stato arrestato l'uomo che ieri a Licata ha sparato colpi di pistola contro l’abitazione di un commerciante in via Palma. Lo hanno fermato i carabinieri martedì pomeriggio. Si tratta di un pensionato di 76 anni originario del posto e residente in Germania, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo.

L’episodio che sembrerebbe avere le caratteristiche dell’intimidazione è stato messo a segno alle 12,30 circa. Nessuno è rimasto ferito. I carabinieri della compagnia di Licata subito dopo l'episodio hanno avviato le indagini e oggi arrestato un uomo. I militari hanno ricostruito la vicenda accertando che il pensionato, a seguito di una lite avuta con il locatario del suo garage: un bracciante agricolo di 50 anni anch’egli di Licata, scaturita da incomprensioni circa il prezzo del canone di affitto.

Dopo il diverbio il pensionato si è allontanato per poi ritornare poco dopo presso l’abitazione della vittima. Dalla strada l’uomo con pistola in pugno ha esploso alcuni colpi verso il balcone dell’abitazione del rivale che in quel momento si trovava all’interno con la sua famiglia.

I carabinieri hanno cercato l’aggressore e lo hanno rintracciato presso la sua casa di campagna dove, vistosi braccato, ha consegnato la pistola, un revolver Ruger 347 magnum, utilizzata per fare fuoco ed il relativo munizionamento, il tutto regolarmente detenuto.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione ove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le armi e le munizioni sono state sequestrate.

