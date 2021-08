Altri due piccoli sbarchi a Lampedusa, approdati 18 migranti

Due piccoli sbarchi di migranti - uno di 4 persone e uno di 14 - si sono registrati stamattina a Lampedusa. I due gruppi, dopo un primo triage sanitario direttamente in banchina, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove sono presenti circa 500 migranti.

Ieri sera, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, sono stati trasferiti in 80 e stamani è previsto l’imbarco di altri 130 migranti, ospiti della struttura di primissima accoglienza, su un pattugliatore della Capitaneria di porto. Al centro d’accoglienza, dopo questo trasferimento, resteranno in 370.

© Riproduzione riservata