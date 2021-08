Area abusiva di oltre 200 metri quadri in un lido di Porto Empedocle, denunciato il titolare

Il titolare di un noto stabilimento balneare di Porto Empedocle è stato denunciato dai carabinieri per aver costruito una platea in cemento su cui mettere sedie e tavolini in territorio demaniale.

Durante controlli, i militari dell'Arma hanno accertato che era stata occupata una superficie demaniale di circa 265 metri quadri senza alcuna autorizzazione o concessione. Lo stabilimento balneare sul Lungomare Pirandello si estendeva quindi grazie ad una piattaforma in cemento su cui erano stati posti sedie e tavolini.

L'area è stata sottoposta a sequestro ed è a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento che valuterà le ipotesi di reato di reato di occupazione ed edificazione abusiva in assenza di concessione demaniale.

