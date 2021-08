Migranti, in 400 via da Lampedusa: ancora 600 persone all'hotspot

Sono 300 i migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che sono stati caricati su un pattugliatore della Capitaneria che sta facendo rotta verso Porto Empedocle. A disporre il trasferimento è stata la Prefettura di Agrigento che procede d'intesa con il Viminale.

Nella struttura di primissima accoglienza restano circa 600 persone, a fronte di una capienza massima per 250. Un altro centinaio di minorenni non accompagnati, fra meno di un'ora, verrà invece imbarcato sul traghetto di linea sempre per Porto Empedocle.

