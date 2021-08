Lite a colpi di bastone a Grotte, denunciato un bracciante agricolo

I carabinieri della Stazione di Grotte, hanno ricevuto la denuncia da parte di un uomo di 40 anni, residente del posto, che ha raccontato di essere stato aggredito nei giorni scorsi da un concittadino con un bastone di legno. I militari dell’Arma hanno subito avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Dal racconto fornito dall’uomo e all’esito degli accertamenti è emerso che il 27 luglio scorso durante un diverbio un bracciante agricolo del posto di 37 anni avrebbe colpito la vittima con un bastone provocandogli una ferita lacero contusa al labbro inferiore con 15 giorni di prognosi, come diagnosticato di sanitari dell’Ospedale di Agrigento. La lite pare sia scaturita per futili motivi e l’aggressore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato di lesioni personali e violenza privata.

