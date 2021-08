Incendio un una nota pasticceria di Aragona, fiamme fino ai piani alti: personale salvo

Scoppia il compressore e divampa nel laboratorio di gelateria e pasticceria un gigantesco incendio. Fiamme che sono riuscite a raggiungere anche i piani superiori del bar Latino di via Roma ad Aragona. Il fumo era visibile da ogni parte del paese. È stata, di fatto, la distruzione dell’attività artigianale che ad Aragona è molto nota.

Due persone che lavoravano al piano superiore, però, per fortuna, sono riuscite a mettersi in salvo in tempo. Erano le 11 ieri quando l’Sos è risuonato alla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale e subito i pompieri e i militari dell’Arma della stazione di Aragona, che sono coordinati dal luogotenente Paolino Scibetta, si sono precipitati nel centro di Aragona.

Per i pompieri non è stato per niente semplice riuscire a circoscrivere le fiamme e ad un certo punto, dopo che il «fronte incandescente» s’era abbassato, hanno tirato via – portandolo all’esterno - tutto quello che c’era all’interno del laboratorio di gelateria e pasticceria.

Una scelta presa, e pure in fretta e in furia, perché dopo qualche momento di stasi le fiamme tornavano a riesplodere. Sotto choc, inevitabilmente, tutti i residenti della via Roma, ma non soltanto. In tantissimi, durante la mattinata hanno provato ad avvicinarsi, anche per cercare di capire cosa era accaduto e se vi fossero rischi. A tenere tutti a debita distanza sono stati proprio i carabinieri della stazione di Aragona.

