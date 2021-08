Controlli alla movida di Porto Palo, multe per 37 mila euro e chiusura temporanea per 4 locali

Sanzioni amministrative per oltre 37 mila euro e temporanea chiusura dell'attività commerciale per i 4 locali di Porto Palo. Questo è il bilancio dell'attività ispettiva eseguita dai carabinieri di Menfi nei confronti dei locali notturni della movida predisposta dal comando provinciale di Agrigento nelle principali località balneari.

Lavoro in nero per 7 persone su 10 all'interno di un pub per il quale sono state elevate sanzioni per circa 27 mila euro ed è stata disposta la temporanea sospensione dell'attività. Un esercizio commerciale simile è stato multato per circa seimila euro dal momento che i militari hanno riscontrato violazioni in materia di misure per il contenimento dell'epidemia da covid 19, irregolarità nella modalità di conservazione delle bevande e violazione in materia di tracciabilità dei pagamenti dei dipendenti regolari.

Riscontrata l'inosservanza del protocollo covid 19 ed irregolarità nelle procedure di formazione del personale alimentarista anche presso un bar tabacchi. Contestate sanzioni per oltre 3 mila euro. Elevate sanzioni per 400 euro anche nei confronti di un minimarket che non rispettava la normativa per il contenimento dell'epidemia da Covid 19.

