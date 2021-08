Centri estivi 2021 per bimbi e adolescenti a Licata, al via la presentazione dei progetti

Gli Enti del terzo Settore, Oratori, Parrocchie e Associazioni che intendono collaborare con il Comune di Licata per la realizzazione dei Centri Estivi 2021, rivolti all'accoglienza di bambini e adolescenti di età compresa tra 0 e 17 anni, possono presentare la propria candidatura per la co-progettazione e la realizzazione di attività in ambito extrascolastico, educativo, ludico-ricreativo e culturale per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021. Lo rende noto l’Assessore ai Servizi Sociali Calogero Scrimali.

I progetti organizzativi dovranno essere trasmessi unitamente al modulo di adesione scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente: www.comune.licata.ag.it

La richiesta va inoltrata al Dipartimento Servizi Sociali attraverso l’indirizzo PEC del Comune protocollo@cert.comune.Licata.ag.it entro e non oltre il 9 Agosto 2021.

Gli Enti che hanno già realizzato i centri estivi possono chiedere il rimborso da erogare alle famiglie aventi diritto e che hanno presentato regolare istanza al comune di Licata tramite emissione di regolare fattura elettronica con l'indicazione del codice univoco BXL7XT, con la descrizione completa e dettagliata del servizio erogato e ogni altra documentazione comprovante l'avvenuta spesa per sostenere i costi del centro estivo.

Inoltre, gli enti, associazioni che già hanno realizzato e presentato nei mesi di giugno e luglio un progetto, possono richiedere l'ammissione al finanziamento a copertura delle spese per le attività svolte, previa verifica da parte dell'Equipe multidisciplinare del Comune di Licata delle attività svolte e dei costi sostenuti.

© Riproduzione riservata