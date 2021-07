Migranti, sbarchi senza fine a Lampedusa: 238 arrivi in un giorno, 1173 all'hotspot

Sono 238 (e non 210 come detto in precedenza) i migranti arrivati nelle ultime tre ore a Lampedusa, per un totale di 9 barchini. Gli approdi, a partire dalla mezzanotte, sono stati quindi 15, ai quali se ne aggiungono 5 prima della mezzanotte. La polizia - superando i momenti di grande confusione a molo Favarolo - ha ultimato il conteggio degli sbarchi delle ultime tre ore e delle persone portate all'hotspot dove gli ospiti sono 1.159.

La motovedetta Gdf Pv4 Avallone, a 10 miglia dalla costa, ha intercettato un'imbarcazione con 10 tunisini, fra cui 1 donna; a 12 miglia sono stati tratti in salvo 32 tunisini, fra cui 3 donne 3 minori. E poco dopo, sempre sulla stessa rotta e alla stessa distanza dalla costa, sono stati bloccati altri 22 migranti fra cui 1 minore, e un barcone di 12 metri con 71 tunisini, compresi 5 donne e 6 minori. Sempre a 12 miglia è stata intercettata una barchetta con 11 tunisini e a 7 miglia, sempre la stessa motovedetta delle Fiamme gialle, ha agganciato un barchino con 29 tunisini.

La motovedetta Cp319 della Capitaneria ha bloccato, a 20 miglia dalla costa, una "carretta" con 22 persone a bordo, fra cui 10 donne e 3 minori, che hanno riferito d'essere provenienti da Guinea, Costa d'Avorio e Burkina Faso. In seguito, a 14 miglia, un'imbarcazione con 16 tunisini, fra cui una donna e 1 minore. Infine, a 11 miglia, un barchino con 19 tunisini, fra cui 4 donne e 2 minori.

All’hotspot di contrada Imbriacola - da dove sono stati trasferiti 118 migranti con la nave quarantena Adriatico che li sta portando a Porto Empedocle e 120 con la Azzurra che è diretta al medesimo porto - sono al momento presenti 1.173 migranti a fronte di una capienza di 250. Un migrante che non stava bene, subito dopo lo sbarco è stato trasferito in ospedale ad Agrigento con l’elisoccorso.

