Favara, 41enne trovato con cocaina negli slip si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Un uomo favarese di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Agrigento per detenzione si sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo infatti è stato sorpreso con della cocaina nascosta negli slip e, durate il controllo dei carabinieri, si è scagliato contro uno di loro provocandogli contusioni.

Il 41enne si trovava a bordo della sua auto, in compagnia della moglie e dei suoi due figli di 7 e 10 anni, quando è stato fermato dai carabinieri per un controllo. I militari hanno trovato 21 grammi di cocaina in un pacchetto di sigarette nascosto negli slip dell'uomo, che si è mostrato molto nervoso sin da subito, tanto da scagliarsi contro uno dei carabinieri procurandogli contusioni.

Durante una perquisizione successiva presso la sua abitazione, inoltre, è stato anche trovato un bilancino di precisione. In attesa dell’udienza di convalida, su disposizione del sostituto procuratore di turno il quarantunenne è stato posto ai domiciliari.

