Coronavirus, 20 agrigentini ricoverati: la curva dei contagi rimane alta nella provincia

Settantasette, 105 e 90. Questi i contagi - numeri, di fatto, sempre più allarmanti - degli ultimi tre giorni. Ieri, il ministero della Salute contrassegnava 90 positivi al Covid, mentre in tarda mattinata l’Azienda sanitaria provinciale – divulgando il report del giorno precedente – ne registrava 105.

Uno il ricovero e gli ospedalizzati sono arrivati ad un totale di 20. Quindici invece i guariti.

Dei 20 agrigentini ospedalizzati, 13 sono in degenza ordinaria/subintensiva all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. Quattro si trovano in strutture lowcare e 3 sono in Terapia intensiva sempre nella struttura ospedaliera di Ribera. Fra i ricoverati anche 7 cittadini non residenti in questa provincia e non ricompresi nel totale.

