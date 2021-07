A Lampedusa torna l'emergenza migranti: 12 sbarchi in 24 ore

Torna l'emergenza migranti. Nella notte un barchino in difficoltà con "oltre 50 persone, tra cui due donne incinte, un bimbo di 10 mesi, uno di un anno e altri bambini" è stato individuato a 30 miglia da Lampedusa. Lo annuncia il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, sul proprio profilo Twitter.

Complessivamente sono 12 gli sbarchi nell'isola nelle ultime 24 ore. In tarda serata sono approdati un barcone con 89 migranti e uno con 12 tunisini. Un uomo, una donna e un piccino di meno di 5 anni sono stati trasferiti, con elisoccorso del 118 dal Poliambulatorio di Lampedusa a un ospedale di Palermo.

Da poco mercoledì notte polizia, carabinieri, guardia di finanza e Capitaneria di porto non si fermano un attimo per soccorrere o rintracciare i migranti che continuano a sbarcare sull'isola. Dopo gli ultimi due sbarchi, l'hotspot di contrada Imbriacola in questo momento ospita 844 persone rispetto a una capienza massima di 250 posti.

© Riproduzione riservata