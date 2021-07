Scontro fra due auto in centro a Sciacca, nove giovani feriti

Sono nove le persone coinvolte in un incidente avvenuto stanotte in pieno centro a Sciacca, nel quartiere Perriera. Una Ford Ka con a bordo 5 persone si è scontrata con un'altra vettura, una Fiat Punto, con a bordo 4 passeggeri. Sono tutti rimasti feriti, e trasferiti al pronto soccorso. Sul posto, i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica.

Stando ai primi racconti, i giovani stavano tornando da una serata fra amici. Sotto esame l'eventuale uso di alcol o stupefacenti.

