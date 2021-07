Vandalismo a Canicattì, sassaiola contro una casa e auto danneggiata: le indagini

Sassaiola davanti ad un'abitazione e danni ad un'auto in via Vittorio Veneto a Canicattì. Presentate due denunce contro ignoti. La polizia sta indagando per accertare se si tratta di vandalismo o di danneggiamenti mirati. Sia l'auto che l'abitazione appartengono ad un 44enne. Sentiti dei rumori per strada ma anche alla finestra della sua abitazione, il 44enne ha sentito le voci di alcuni ragazzi intenti a tirare oggetti contro la sua casa e la sua auto.

Da lì la chiamata alle forze dell'ordine.

