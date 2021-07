Grotte, avvocato muore all'indomani della seconda dose di vaccino: avviati accertamenti

Un avvocato di 59 anni muore improvvisamente a Grotte e la procura di Agrigento avvia degli accertamenti. I familiari di Venerando Bellomo, professionista molto apprezzato e stimato fra colleghi e operatori della giustizia ad Agrigento, hanno presentato un esposto chiedendo ai pm di indagare su un’eventuale correlazione con la seconda dose del vaccino Pfizer che gli era stata somministrata ieri.

I carabinieri, su incarico del procuratore Luigi Patronaggio, hanno contattato l’Azienda sanitaria provinciale che ha attivato il protocollo che dovrà accertare, in prima battuta, le possibili cause del decesso. Per capire se il fatto che abbia completato il ciclo vaccinale ieri possa essere soltanto una tragica coincidenza o meno. Soltanto in un secondo momento si deciderà se disporre l’autopsia del professionista che era in ottime condizioni di salute.

