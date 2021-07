Agrigento, 40 migranti in quarantena fuggono da albergo: fermati in 15 sulla statale

Una quarantina di migranti, tutti minori non accompagnati, sono riusciti a scappare da Villa Sikania, ex hotel di Siculiana, nell’Agrigentino, adibito all’accoglienza, dove si trovavano in stato di sorveglianza sanitaria anti-Covid. I carabinieri di Siculiana e della compagnia di Agrigento sono riusciti a rintracciarne 15.

A gruppi, i giovanissimi - tunisini per la maggior parte - si sono riversati lungo la strada statale 115. Polizia, carabinieri ed esercito si sono già messi sulle tracce dei fuggitivi e stanno cercando di bloccare quelli che ancora non si sono dispersi nelle vicine campagne.

I carabinieri di Siculiana e della compagnia di Agrigento sono riusciti a rintracciarne 15. I giovani sono stati avvistati e bloccati senza non poche difficoltà perché hanno continuato a cercare di fuggire lungo la statale 115. Tutti sono stati già riportati, dai militari dell’Arma, nell’ex hotel di lusso adibito all’accoglienza. Le ricerche degli altri fuggitivi proseguono.

