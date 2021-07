Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, si cambia: si accederà solo dietro prenotazione

A partire da giovedì l’accesso alla Spiaggia dei Conigli di Lampedusa sarà consentito esclusivamente in numero limitato e dietro prenotazione obbligatoria gratuita.

Il servizio è promosso dalla Riserva naturale Isola di Lampedusa, gestita da Legambiente Sicilia, per contingentare il numero di presenze, tutelare l’ambiente costiero e garantire «una fruizione più consapevole, rispettosa e sostenibile», come si legge in un comunicato dell’associazione ambientalista.

Il giro di vite si è reso necessaria in conseguenza di alcune ordinanze emanate dalle autorità con cui è stato vietato l’accesso in vaste aree della spiaggia classificate a pericolosità idrogeologica e della riduzione dell’ampiezza dell’arenile dovuta al naturale dinamismo costiero.

Al momento, denuncia Legambiente, «si registra un grave sovraffollamento incompatibile con le caratteristiche del sito protetto e la presenza di centinaia di persone in aree interdette (più che alla Scala dei Turchi di Realmonte) con la conseguente frustrazione delle aspettative dell’utenza più qualificata che ha chiesto a gran voce di intervenire».

