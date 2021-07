Rete idrica in tilt nell'Agrigentino, guasti agli impianti lasciano alcuni comuni a secco

Ancora disagi nella distribuzione idrica nell'Agrigentino. Un guasto all'acquedotto Garcia e uno al Consorzio Tre Sorgenti hanno portato ad una riduzione della fornitura idrica in alcuni comuni. Inoltre a Sciacca è stato riscontrato ieri un malfunzionamento all'impianto elettrico che ha portato allo spegnimento dell'impianto Carboj. Lo comunica la Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 su informazione di Sicilacque Spa.

L'acquedotto Garcia alimenta al momento l'acquedotto Favara di Burgio. Il guasto ha determinato una diminuzione della portata di acqua immessa nell'acquedotto, di conseguenza è stata ridotta la fornitura idrica nel comuni di Agrigento (frazione di Villaseta); Cattolica Eraclea; Licata serbatoi “Sant’Angelo”; Ribera; Porto Empedocle.

Pertanto, le turnazioni idriche in programma in questi comuni potranno subire delle limitazioni e/o slittamenti nelle giornate di oggi e domani. La distribuzione tornerà regolare non appena Siciliacque avrà ripristinato l’ordinaria fornitura idrica ma, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.

Inoltre, nella giornata di ieri, è stato riscontrato un malfunzionamento all'impianto elettrico che alimenta la centrale di sollevamento Carboj e il campo pozzi di c/da Carboj di Sciacca, che ha portato allo spegnimento dell'impianto e quindi ad una temporanea interruzione della fornitura idrica nei serbatoi comunali.

E' stato ripristinato il regolare funzionamento ma all'interno dei serbatoi comunali non è ancora stato accumulato un volume sufficiente di acqua, pertanto i turni di distribuzione idrica denominati 2A, 2B, 2C saranno effettuati in ritardo rispetto alla programmazione; invece, i turni di distribuzione idrica denominati 1A, 1B, 10, 13 e 15 saranno svolti nella giornata di domani 13/07/2021.

Sempre nella giornata di ieri, il Consorzio “Tre Sorgenti” ha interrotto la fornitura idrica nei comuni di Castrofilippo, Grotte, Naro e Racalmuto, al fine di effettuare dei necessari lavori di manutenzione sull’acquedotto consortile. Di conseguenza, la turnazione idrica prevista è sospesa fino a quando il “Consorzio Tre Sorgenti” avrà ripristinato la regolare funzionalità dell’acquedotto in parola.

© Riproduzione riservata