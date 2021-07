Agrigento, taglia pneumatici delle auto in sosta con un coltello: denunciato

Un uomo di 46 anni, originario della Germania, è stato denunciato dalla polizia per aver tagliato con un coltello alcuni pneumatici di auto in sosta nei pressi di Via Formide. Non è ancora chiaro il motivo del gesto.

L'uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti mentre danneggiava le gomme delle auto in sosta. Dopo averlo identificato, gli agenti hanno trovato due coltelli in suo possesso: uno ad estrazione rapida di circa 21 centimetri ed un altro ad estrazione manuale di 11 centimetri. Il quarantaseienne è stato denunciato per porto abusivo di coltelli, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Inoltre, agenti delle volanti hanno denunciato un giovane di 31 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso, durante un controllo a casa, in compagnia di persone estranee al suo nucleo familiare.

© Riproduzione riservata