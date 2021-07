Sbarchi senza sosta a Lampedusa, nella notte approdati altri 19 migranti tunisini

Un barchino, con a bordo di 19 tunisini, è giunto durante la notte a Lampedusa. L’imbarcazione è stata bloccata e sequestrata dai militari della Guardia di finanza. Il piccolo gruppo è stato portato all’hotspot di contrada Imbriacola dove, all’alba, erano presenti 356 ospiti.

In mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, in 100 verranno trasferiti con il traghetto di linea Sansovino a Porto Empedocle. Ieri, sull'isola, si erano registrati 12 sbarchi con un totale di 342 persone, in 316 - sempre nella giornata di ieri - erano stati imbarcati sulla nave quarantena Atlas.

Sono state sospese invece le ricerche dei dispersi del naufragio di Lampedusa, avvenuto mercoledì scorso, in cui hanno perso la vita 7 donne. I 46 migranti superstiti hanno raccontato che all’appello mancherebbero nove persone, fra cui diversi bambini. La Capitaneria di porto, la Guardia di finanza e i carabinieri li hanno cercati per tre giorni.

