Aragona, ruba la carta di credito allo zio che lo ospita per acquisti online: 25enne denunciato

Un giovane venticinquenne residente a Naro, in provincia di Agrigento, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Aragona alla Procura della Repubblica di Agrigento, per aver rubato la carta di credito ad uno zio che lo stava ospitando, utilizzandola per acquisti online.

I fatti risalgono alla prima settimana di aprile. Dal 3 al 7 infatti, il giovane era in casa dello zio. In quei giorni si è impossessato della carta di credito prepagata intestata alla madre dell’uomo, una donna pensionata di 84 anni che viveva con lui e l'ha utilizzata per fare acquisti online.

L'uomo ha sporto denuncia dopo essersi accorto di transazioni non autorizzate effettuate con la sua carta il 13 aprile. Dopo due mesi di indagini, i carabinieri hanno ricostruito le transazioni illecite, accertando che il nipote aveva effettuato 4 prelievi e due acquisti on line per un importo complessivo di circa 1.100 euro. Dovrà rispondere del reato di frode informatica e utilizzo fraudolento di carte di credito.

