Agrigento, la collina del Caos continua a crollare: l'allarme di Mareamico

La collina del Caos, ad Agrigento, continua a venire giù. Il dissesto non si ferma. Ed a rischio c’è una strada statale, la 640 che costeggia la collina. L’allarme è stato rilanciato dall’associazione Mareamico.

«L’erosione marina e il dissesto idrogeologico - dice il presidente Claudio Lombardo - costituiscono un mix esplosivo per la collina che ha dato i natali a Luigi Pirandello, che arretra ad una velocità di 2 metri l’anno. Dopo l’allarme lanciato da Mareamico, la Regione Sicilia, aveva stanziato 6 milioni di euro per monitorare la collina ma, ad oggi, nulla di concreto è stato realizzato per cercare di frenare questo lento ma costante arretramento della costa. Oltre che diverse case, rischia di crollare a mare anche la strada statale 640, che passa proprio sopra la collina e che in un tratto dista meno di 10 metri dalla frana. Ultimamente sono venuti giù alcuni pali in cemento armato di una recinzione, e vi sono stati tanti altri piccoli crolli lungo tutta la fragile collina».

