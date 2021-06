Evade i domiciliari in piena notte: pregiudicato arrestato a Favara

Sorpreso fuori dalla sua abitazione senza permesso nonostante fosse ai domiciliari, scatta l'arresto per un pregiudicato di Favara. L'uomo, un 30enne del luogo, è stato pizzicato dai carabinieri mentre si aggirava per le strade di Favara nonostante fosse in regime di domiciliari con tanto di braccialetto elettronico.

Il giovane è stato immediatamente fermato e non avendo fornito alcuna motivazione valida che giustificasse la sua presenza in strada di notte, è stato arrestato e riaccompagnato nuovamente presso la propria abitazione in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Agrigento.

Nel pomeriggio, all’esito del rito direttissimo, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. I carabinieri della tenenza di Favara ricevuto il provvedimento hanno quindi accompagnato l’uomo presso la Casa Circondariale di Agrigento dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari perché coinvolto in un furto in abitazione ai danni di una villetta nella Località di San Leone verificatosi lo scorso maggio

