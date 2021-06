Otto migranti sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento. Tutti quanti sono arrivati e sbarcati a Lampedusa nonostante fossero colpiti da un decreto di respingimento.

Per gli otto uomini sono scattati i domiciliari nell’hotspot di contrada Imbriacola. Non è la prima volta che in Italia arrivano migranti già sanzionati con decreto di respingimento.

