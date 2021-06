Aragona, installa Gps su auto aziendali per seguire i dipendenti a loro insaputa: denunciato imprenditore

Aveva installato dei sistemi di localizzazione satellitare GPS sui veicoli aziendali per controllare gli spostamenti dei dipendenti ma a loro insaputa e senza alcune autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro. Per questo un 65enne, responsabile di una società nella zona industriale di Aragona, ma residente in provincia di Palermo. è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, sede di Agrigento.

Il funzionario è stato anche sanzionato e dovrà pagare oltre 1500 euro di multe contestate.

