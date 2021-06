Raffadali, madre e figlia con il reddito di cittadinanza ma impiegate in autolavaggio: denunciate

Percepivano il reddito di cittadinanza ma lavoravano in nero: scatta la denuncia per madre e figlia a Raffadali. I militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento, durante un controllo a sorpresa, hanno scoperto le due donne, di 47 e 28 anni, intente a lavorare in un autolavaggio.

È di circa 5 mila euro la somma percepita illecitamente dalle due, in un periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021. Oltre a denunciare le due donne, i militari hanno informato l'Inps per il recupero delle somme indebitamente percepite e per procedere alla sospensione del beneficio.

Durante i controlli in un cantiere edile di Siculiana, i carabinieri hanno accertato la presenza di un operaio lavoratore in nero. I militari hanno proceduto alla sospensione temporanea dell'attività e comminato multe per 5 mila euro complessivi.

