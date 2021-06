Agrigento, disabile non ricoverata per mancanza di risorse: condannato il Comune

Il diritto al ricovero presso le comunità alloggio per disabili psichici «prevale» sulle esigenze del bilancio comunale. Con questa motivazione il consiglio di giustizia amministrativa ha condannato il Comune di Agrigento al pagamento delle spese legali in una controversia.

Il fatto: una disabile di Agrigento –affetta da un grave disturbo psichiatrico –aveva chiesto, tramite il proprio amministratore di sostegno, di essere ricoverata presso u n’apposita Comunità Alloggio, con retta a carico del Comune di Agrigento.

Il Centro di Salute Mentale di Agrigento –anche tenuto conto «delle attuali problematiche di carattere socio - assistenziale» - aveva espresso parere favorevole all’inserimento della disabile «presso una comunità Alloggio». Anche i servizi sociali comunali avevano espresso parere favorevole all’inserimento in comunità, tenuto conto della grave patologia da cui la disabile è affetta e dei suoi problemi socio assistenziali, rilevando –addirittura - come l’esigenza del ricovero fosse «indifferibile e urgente».

Tuttavia, il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Agrigento non ha espresso parere contabile favorevole al ricovero, sostenendo che le risorse presenti in bilancio non fossero sufficienti per la copertura della retta annuale.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE