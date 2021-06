Ribera, lite in una casa di campagna finisce a coltellate: due feriti, uno è grave

Due persone sono rimaste ferite in seguito ad una lite avvenuta in una casa nelle campagne di Ribera, in provincia di Agrigento.

I due, un uomo e una donna, sono stati trasportati nel vicino ospedale cittadino ma successivamente per l’uomo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso e il trasporto a Palermo per la gravità delle ferite che sembra siano state provocate da una coltellata. La donna è stata trasportata all’ospedale di Sciacca.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale Tenenza che devono ricostruire il drammatico episodio.

© Riproduzione riservata