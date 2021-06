A Lampedusa nuovo sbarco di migranti, una nave quarantena a Pozzallo

Continuano gli sbarchi di migranti dopo un week-end piuttosto intenso. Nella notte a Lampedusa sono giunte 23 persone tra cui 8 donne e 2 minori, tratti in salvo dalla Guardia di Finanza. Intanto si sta cercando di svuotare il più possibile l’hotspot nell’isola. Continueranno anche nella giornata di oggi i trasferimenti verso Crotone, Pozzallo e Caltanissetta.

La nave quarantena Adriatico, in particolare è attesa a Pozzallo con 192 migranti a bordo tra cui 12 positivi. Intanto la "Geo Barents", la nave i Medici senza Frontiere chiede un porto sicuro per 410 migranti salvati in sette interventi negli ultimi giorni. Malta, secondo quando sostengono, avrebbe respinto le loro richieste. "Si dia un porto sicuro per lo sbarco immediato", dicono dall'ong. Gli ultimi 4 salvataggi, afferma Msf, "sono stati condotti nella zona Sar maltese. Ma Malta ha respinto le nostre richieste di un Pos, affermando che 'non è in grado di fornire un luogo sicuro'".

